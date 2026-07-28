28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

किताबों से निकलकर बच्चों ने नापी शहर की गंदगी, बाजार का खोला ‘स्वच्छता सच’

अब विद्यार्थी इस अध्ययन की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपने की तैयारी में हैं। विद्यार्थियों की इस पहल का उद्देश्य केवल बाजार की गंदगी को दर्ज करना नहीं, बल्कि इसके आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को समझना और स्थायी समाधान की जरूरत को सामने लाना था।
2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Brijesh Singh

Jul 28, 2026

सर्वे के दौरान विद्यार्थी 

सर्वे के दौरान विद्यार्थी 

हाथों में सफेद कागज और पेन, सामने गंदगी के ढेर और आसपास पसरी सड़ांध…। आमतौर पर इन हालात से लोग मुंह फेरकर निकल जाते हैं, लेकिन बाफना स्कूल के दसवीं कक्षा के चार विद्यार्थियों ने इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए शहर के व्यस्त फड़ बाजार का रुख किया। विद्यार्थियों ने दो दिन तक बाजार का जमीनी सर्वे किया। तकरीबन 50 से अधिक दुकानदारों, वेंडरों, सफाईकर्मियों और स्थानीय लोगों से बातचीत की और अलग-अलग समय पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। सर्वे में सामने आया कि बाजार में दिनभर गंदगी की स्थिति लगभग जस की तस बनी रहती है। अब विद्यार्थी इस अध्ययन की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपने की तैयारी में हैं।
विद्यार्थियों की इस पहल का उद्देश्य केवल बाजार की गंदगी को दर्ज करना नहीं, बल्कि इसके आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को समझना और स्थायी समाधान की जरूरत को सामने लाना था। सर्वेक्षण करने वाले विद्यार्थियों में यशश्वी छिंपा, जनक शर्मा, मानवी करनानी और जिनेश श्रीमाली शामिल रहे। यह फील्ड रिसर्च प्रोजेक्ट शोभा खत्री के निर्देशन में किया गया।

सुबह छह बजे से दोपहर बाद तक देखा बाजार, हालात नहीं बदले
विद्यार्थियों की टीम ने बाजार का तीन अलग-अलग समय पर निरीक्षण किया। पहला निरीक्षण सुबह छह बजे, दूसरा करीब 10 बजे और तीसरा दोपहर बाद किया गया। टीम के अनुसार, समय बदलने के बावजूद बाजार में गंदगी की स्थिति में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। जगह-जगह प्लास्टिक कचरा, सड़ी-गली सब्जियां और अन्य अपशिष्ट खुले में पड़े मिले। सब्जियां लेकर आने वाली वैनों के कारण प्लास्टिक कचरे की मात्रा भी अधिक दिखाई दी। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि बाजार के बीच के हिस्से से तो कचरा उठाया जा रहा था, लेकिन किनारों पर जमा कचरा लंबे समय तक वहीं पड़ा रहता है। इससे बाजार में गंदगी का दायरा लगातार बढ़ता रहता है।

दुकानदार से लेकर सफाईकर्मी तक बोले-गंदगी बड़ी समस्या
सर्वे के दौरान विद्यार्थियों ने दुकानदारों, वेंडरों, सफाईकर्मियों और स्थानीय नागरिकों से बातचीत की। अधिकांश लोगों ने बाजार में गंदगी को गंभीर समस्या माना और कहा कि इसका स्थायी समाधान जरूरी है। लोगों के अनुसार, लंबे समय तक खुले में पड़ा कचरा न केवल बाजार की छवि खराब करता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है।

आंखों में जलन से सांस की तकलीफ तक की शिकायतें
विद्यार्थियों मानवी करनानी और जिनेश श्रीमाली के अनुसार, बातचीत के दौरान लोगों ने गंदगी और कचरे के कारण आंखों में जलन व लालपन, सांस लेने में परेशानी, खांसी, अस्थमा और त्वचा संबंधी संक्रमण जैसी समस्याओं का उल्लेख किया। विद्यार्थियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर विशेषज्ञों से भी चर्चा की।

पीबीएम अधीक्षक और सीएमएचओ से भी की चर्चा
बाफना स्कूल के सीईओ एवं प्राचार्य डॉ. पीएस वोहरा ने बताया कि फील्ड रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थियों ने फड़ बाजार में प्लास्टिक कचरे, गंदगी और अव्यवस्थित यातायात जैसी समस्याओं का गंभीरता से अध्ययन किया। नागरिकों के स्वास्थ्य पर इनके संभावित प्रभाव को लेकर विद्यार्थियों ने चिंता जताई और इस विषय पर पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक एवं सीएमएचओ से भी चर्चा की।

सर्वे के आधार पर विद्यार्थियों ने सुझाए ये उपाय
नियमित अंतराल पर कचरा उठाने के लिए पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था हो।

बाजार में कचरा डालने के लिए निर्धारित स्थान बनाए जाएं।
प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त संख्या में डस्टबिन लगाए जाएं।

खुले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए।
प्लास्टिक थैलियों के स्थान पर कपड़े के थैलों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए।

बाजार के किनारों और भीतरी हिस्सों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए।
स्वच्छता सर्वेक्षण में बीकानेर की रैंकिंग

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Jul 2026 09:10 pm

Published on:

28 Jul 2026 09:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / किताबों से निकलकर बच्चों ने नापी शहर की गंदगी, बाजार का खोला ‘स्वच्छता सच’

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीकानेर के हर स्कूल से पांच नवाचारी विद्यार्थियों का नामांकन अनिवार्य

शिक्षा विभाग
बीकानेर

तीन दशक बाद शिष्यों ने किया गुरु का अभिनंदन, जीवंत हुई गुरु-शिष्य परंपरा

अंक एवं अंग ज्योतिष डाॅ. कुमार गणेश का किया सम्मान
बीकानेर

राजस्थान में ‘छात्रसंघ चुनाव’ की मांग पर नेशनल हाइवे पर उतरे NSUI कार्यकर्ता, पुलिस से झड़प- जमकर हुआ हंगामा

Bikaner NSUI Protest for Student Union Elections Leads to Highway Blockade
बीकानेर

बीकानेर का अनिल कैसे बना PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग का मोहरा? ATS ने दबोचा, एक्टिवेट करके देता था भारतीय SIM

ATS Arrests Bikaner Man for Activating Indian SIM for PAK Gangster Shahzad Bhatti Gang
बीकानेर

बीकानेर: डूबती पत्नी को बचाने जोहड़ में कूदा पति, दोनों की मौत; ढाई महीने पहले ही हुई थी शादी

Bikaner News
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.