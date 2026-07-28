किताबों से निकलकर बच्चों ने नापी शहर की गंदगी, बाजार का खोला ‘स्वच्छता सच’

हाथों में सफेद कागज और पेन, सामने गंदगी के ढेर और आसपास पसरी सड़ांध…। आमतौर पर इन हालात से लोग मुंह फेरकर निकल जाते हैं, लेकिन बाफना स्कूल के दसवीं कक्षा के चार विद्यार्थियों ने इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए शहर के व्यस्त फड़ बाजार का रुख किया। विद्यार्थियों ने दो दिन तक बाजार का जमीनी सर्वे किया। तकरीबन 50 से अधिक दुकानदारों, वेंडरों, सफाईकर्मियों और स्थानीय लोगों से बातचीत की और अलग-अलग समय पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। सर्वे में सामने आया कि बाजार में दिनभर गंदगी की स्थिति लगभग जस की तस बनी रहती है। अब विद्यार्थी इस अध्ययन की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपने की तैयारी में हैं।

विद्यार्थियों की इस पहल का उद्देश्य केवल बाजार की गंदगी को दर्ज करना नहीं, बल्कि इसके आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को समझना और स्थायी समाधान की जरूरत को सामने लाना था। सर्वेक्षण करने वाले विद्यार्थियों में यशश्वी छिंपा, जनक शर्मा, मानवी करनानी और जिनेश श्रीमाली शामिल रहे। यह फील्ड रिसर्च प्रोजेक्ट शोभा खत्री के निर्देशन में किया गया।