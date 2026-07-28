राजस्थान में ‘छात्रसंघ चुनाव’ की मांग पर नेशनल हाइवे पर उतरे NSUI कार्यकर्ता, पुलिस से झड़प- जमकर हुआ हंगामा

राजस्थान में पिछले काफी समय से बंद पड़े छात्रसंघ चुनावों को दोबारा बहाल करने की मांग तूल पकड़ने लगी है। बीकानेर में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्य हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए NSUI बीकानेर के जिलाध्यक्ष हरीराम गोदारा सहित कई छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद से पूरे संभाग में छात्र राजनीति गरमा गई है।