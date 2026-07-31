बीकानेर के अपराधी की ऐसी चालाकी! जेल में दोस्त बना, सीकर के फर्जी पते पर बनवा लिया पासपोर्ट; यूं खुली पोल

थानाधिकारी विश्वजीत सिंह के अनुसार, 28 जुलाई को पासपोर्ट सत्यापन के दौरान पासपोर्ट संख्या 9297289 की जांच की गई। पासपोर्ट में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ का पता दर्ज था। पुलिस जब सत्यापन के लिए इस पते पर पहुंची तो वहां संबंधित व्यक्ति नहीं मिला। जांच और पूछताछ के बाद पता चला कि आरोपी मूलचंद जाट उर्फ मुलाराम पुत्र सुरजाराम जाट मूल रूप से नोखा क्षेत्र पाखा क्षेत्र के झाड़ेली का रहने वाला है और वर्तमान में बीकानेर के बंगलानगर में रह रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।