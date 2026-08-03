राजस्थान में 7 महीने में PAK से आई 304 करोड़ की हेरोइन, युवाओं को बना रहे मोहरा; 2 मामलों ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की चिंता

9 जनवरी: खाजूवाला से 500 ग्राम हेरोइन

10 जनवरी: अनूपगढ़ से 4.008 किलो हेरोइन, 3 गिरफ्तार

11 फरवरी: खाजूवाला से 2.25 किलो हेरोइन

26 फरवरी: खाजूवाला में 5 विदेशी पिस्टल, 325 कारतूस

1 मार्च: रावला से 1 किलो हेरोइन

9 मार्च: रायसिंहनगर से 6.4 किलो हेरोइन

26 मार्च: रावला से 10 किलो हेरोइन, 5 गिरफ्तार

5 अप्रैल: करणपुर से 12.167 किलो हेरोइन

6 अप्रैल: करणपुर से 2.340 किलो हेरोइन

7 अप्रैल: करणपुर से 1.5 किलो हेरोइन

18 अप्रैल: रायसिंहनगर से 759 ग्राम हेरोइन

26 अप्रैल: केसरीसिंहपुर से 1 किलो हेरोइन

27 जून: जैतसर से 10.5 किलो हेरोइन

20 जुलाई: हिन्दूमलकोट से 1 किलो हेरोइन

2 अगस्त: खाजूवाला से 10 किलो हेरोइन, 11 विदेशी पिस्टल