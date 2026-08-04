Bikaner : श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के दो परिवारों के लिए ‘मंगल’ बना अमंगल, अलग-अलग घटनाओं में 2 मासूमों की जान गई

दूसरी घटना बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के बिग्गा गांव की है। परिवादी हेमाराम नायक ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी सात वर्षीय पुत्री ज्योति मंगलवार सुबह करीब 10 बजे खेत में खेल रही थी। इस दौरान वह पास में बनी पानी की डिग्गी में गिर गई। खेत में कार्य कर रहे उसके चाचा जयपाल ने बच्ची को बाहर निकालकर गांव के अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे उपजिला अस्पताल रेफर किया गया। परिजन मोटरसाइकिल से बच्ची को उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।