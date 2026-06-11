चारभुजा में सूने मकान में लाखों की चोरी, 25 तोला सोना और 5 किलो चांदी सहित नकदी ले उड़े चोर

8 जून को यात्रा से लौटने के बाद वे कांकरोली स्थित आवास पर ठहरे हुए थे। 10 जून की सुबह उसके काका पुरुषोत्तम का फोन आया कि मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ है तथा मकान के अंदर अलमारियों के ताले भी टूटे हुए हैं और सामान बिखरा पड़ा है। सूचना मिलने पर परिवार के सदस्य तत्काल घर पहुंचे। रिपोर्ट में बताया गया कि चोर मकान में घुसकर अलमारियों के ताले तोड़ ले गए। चोरी हुए सामान में करीब 1.5 किलो चांदी के कड़े, 1.5 किलो चांदी का कंदोरा, आधा किलो चांदी का बिस्किट, आधा किलो चांदी के पायजेब, 30 तोला एवं 25 तोला चांदी के पायजेब, 5 तोला सोने का टंड़ा, 4.5 तोला सोने की चेन, 2 तोला सोने की मरकिया, 1.5 तोला सोने की झुमरियां, 2.5 तोला सोने के कान के झुमके, 1 तोला सोने का मंगलसूत्र, 1.5 तोला हाथ की फुनसा, दो जोड़ी सोने की बालियां, तीन जोड़ी सोने के मांदलिया सहित कुल लगभग 25 तोला सोना, 5 किलो चांदी तथा 12 हजार रुपये नकद शामिल हैं।