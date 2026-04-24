‘मां को मत बताना…’ सुनकर नम हुई आंखें; 3 बारातियों की जिंदा जलकर मौत, एक कमरे में हुई शादी की रस्म

अस्पताल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। डॉक्टर और नर्सें लगातार घायलों के उपचार में जुटी रहीं, लेकिन हालात इतने गंभीर थे कि एक का इलाज करते ही दूसरा घायल पुकार उठता ‘मेरा भी इलाज करो…’ चीख-पुकार से पूरा अस्पताल गूंज उठा। प्राथमिक उपचार के बाद पांचों घायलों को झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल रैफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।