23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Rajasthan: चूरू जिले में भीषण सड़क हादसा, बारात जा रहे 3 लोग जिंदा जले, 5 लोगों की हालत गंभीर

राजस्थान के चूरू जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसके बाद वाहनों में आग लग गई। हादसे में तीन लोग गाड़ी के अंदर ही जिंदा जल गए। कई लोग घायल बताए हुए हैं।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Kamal Mishra

Apr 23, 2026

CHURU Fire Accident

गाड़ियों में लगी आग (फोटो-पत्रिका)

चूरू। पिलानी-सादुलपुर सड़क पर स्थित गांव थिरपाली छोटी और थिरपाली बड़ी के बीच गुरुवार देर रात करीब 10 बजे एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। एक बोलेरो जीप और डंपर की आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सूचना मिलते ही हमीरवास थाना अधिकारी राय सिंह सुथार, एएसपी रिछपाल सिंह तथा आईपीएस अभिजित पाटील पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को सूचना देकर तुरंत बुलाया गया और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। इस दौरान पुलिस ने जाम में फंसे वाहनों को डायवर्ट कर निकालने की व्यवस्था भी की।

हादसे का वीडियो देखें :

तीन लोग गाड़ी में ही जिंदा जले

थाना अधिकारी के अनुसार इस भीषण हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को बाहर निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

बारात में जा रही थी बोलेरो

फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जलती हुई गाड़ियों में लगी आग पर काबू पाया। पुलिस ने बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, हालांकि तेज रफ्तार और लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बोलेरो चूरू नंबर की थी और सिधमुख क्षेत्र से सवारियां पिलानी बारात में जा रही थी।

मृतकों की नहीं हो पाई पहचान

फिलहाल पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पहचान के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। समाचार लिखे जाने तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था, वहीं पुलिस राहत कार्य के साथ-साथ हादसे की जांच में जुटी हुई है।

ये भी पढ़ें

Jodhpur Accident: डंपर के नीचे कुचला युवक, मौके पर दर्दनाक मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
जोधपुर
Jodhpur road accident, Rajasthan accident news, dumper bike collision, youth death Jodhpur, Luni police case, Rajasthan road crash, fatal accident India, bike accident Rajasthan, road safety issue, Jodhpur breaking news, accident victim family, highway accident Rajasthan, traffic negligence case, Rajasthan local news, tragic accident story

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident death

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Apr 2026 11:16 pm

Published on:

23 Apr 2026 10:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Rajasthan: चूरू जिले में भीषण सड़क हादसा, बारात जा रहे 3 लोग जिंदा जले, 5 लोगों की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्टे ऑर्डर की जमीन पर पेट्रोल पंप निर्माण! कोर्ट आदेश धरे रह गए, प्रशासन खामोश

चूरू

Rajasthan Politics : रिफाइनरी अग्निकांड के बाद फूटा सीएम भजनलाल का गुस्सा, सार्वजनिक सभा में दिया पहला बड़ा बयान

CM Bhajan Lal Sharma
चूरू

जब Rajasthan के पुलिसकर्मियों ने पहना काला बुर्का, किडनैपर्स भी खा गए चकमा, 1.5 करोड़ फिरौती कांड का खुलासा

चूरू

अहम की जंग में पिसे यात्री : बस स्टैंड बना ‘तंदूर’, बिजली गुल और पंखे बंद से हाल बेहाल

खास खबर

Churu : एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई : पुलिस के शिकंजे में आए हेरोइन-ट्रॉमाडोल तस्कर

Rajasthan Police
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.