Churu Weather News : अंचल में बरस्या बादळ, खेतां मायं चाल्या हळ… खेतों की ओर बढ़े किसान

मूंगफली की बुवाई ने पकड़ी रफ्तार

मानसून (Monsoon) से पहले चल रहे आंधी, बारिश के दौर में अंचल के ग्रामीण इलाकों में बरसात होने के साथ किसानों ने खेतों में खरीफ फसल में बाजरा, मूंग मोठ की बुवाई शुरू कर दी है। कूप कृषि सिंचित क्षेत्र में किसानों ने मूंगफली और कपास की बुवाई शुरू कर दी है। सहायक निदेशक कृषि कुलदीप शर्मा के अनुसार जिले में अब तक करीब 25 हजार हेक्टर में मूंगफली और 5 हजार हेक्टर में कपास की बुवाई हो चुकी है। इसके अलावा 2 हजार हेक्टर में मूंग और एक हजार हेक्टर में बाजरा बोया जा चुका है। जैसे जैसे बारिश (Rain) हो रही है वैसे वैसे जहां किसानों ने खेतों में बुवाई का कार्य शुरू कर दिया है तो अनेक जगहों पर किसानों ने बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी है।