Weather Update: राजस्थान में मौसम ने अचानक मारी पलटी, बानसूर में बिजली व्यवस्था ध्वस्त, 16 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

अलवर। राजस्थान के कई जिलों में एक बार फिर मौसम ने पलटी मार दी है। मंगलवार को अचानक मौसम में हुए बदलाव ने कई कुछ जगहों पर भीषण गर्मी से राहत दी, लेकिन कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर क्षेत्र में आए तेज तूफान से बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। तेज हवाओं के कारण बड़ी संख्या में बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर और विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं कई स्थानों पर पेड़ गिरने और टीनशेड उड़ने की घटनाएं भी सामने आईं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।