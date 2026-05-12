‘अमृतं जलम्’ का शंखनाद: अलवर के ऐतिहासिक हाथी कुंड की बदली सूरत, गीतों और जयकारों के बीच हुआ श्रमदान

नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका व निगम के पूर्व मेयर घनश्याम गुर्जर, संयुक्त वैश्य महासभा बुध विहार विजय नगर के अध्यक्ष सतीश कुमार गुप्ता, मंत्री सुरेश चंद शर्मा, उप मंत्री अनिल बसंल, सत्यनारायण अग्रवाल, रूपेश कुमार गुप्ता, सुभाष चंद अग्रवाल, एनईबी से समाजसेवी भागचंद जैन, मनीष सिंह विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री मनीष सिंह, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंंत्री विनोद खंडेलवाल, प्रखंड अध्यक्ष नरेश शर्मा, पुरुषार्थी समिति के प्रवक्ता विशाल गांधी, यदुवेंद्र सिंह ,विशाल जैन, वी फॉर यू संस्थान से नगेंद्र सिंह, अमित जैन राजेश जैन, श्याम सेठी, करणी माता मंदिर व्यवस्था समिति के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा, राजेश जोशी, अंतरराष्ट्रीय धावक बिशन कालरा, कंपनी बाग जुंबा क्लास से हरिश पूंजानी, बिजनेस मैन रविंद्र जैन, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा, किशनकुंड विकास समिति के बाला प्रसाद, मानसिंह, किशन अरोड़ा, मोनू, आशीष गुप्ता, पुष्पेंद्र जायसवाल, धोली छतरी मंदिर समिति से भारत शर्मा, मोतीडूंगरी मॉर्निग वॉक ग्रुप से डा। केके शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के सुनील खंडेलवाल, मयंक, मानसिंह, श्याम सेठी, धर्मेंद्र गर्ग, नंद किशोर, अमित कुमार, अनिल कुमार, यदूवेंद्र सिंह, राहुल जैन, संदीप व भवानी सिंह, सफाई मजदूर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अशोक नंदा, इंडियन नेशनल रिव्ल्यूवेशन पार्टी के शहर अध्यक्ष बाला प्रसाद, भरत भोजवानी, किशनकुंड पर्यावरण सेवा समिति के भूपेंद्र पंवार, अमित छोकर, बिट्टू सैनी के अलावा एडवोकेट गौरव शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।