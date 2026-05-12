अलवर में भीषण सड़क हादसा: काम से घर लौट रहे जीजा-साले की दर्दनाक मौत

जानकारी के अनुसार, मृतक मुकेश जांगिड़ और उसका साला सुनील जांगिड़ रिश्ते में जीजा-साले थे। दोनों युवक नेटवर्क मार्केटिंग के काम से जुड़े हुए थे और सोमवार को काम के सिलसिले में बहाला टोल टैक्स की तरफ गए थे। देर रात जब वे अपना काम खत्म करके बाइक से वापस अपने घर रूपवास लौट रहे थे, तभी काल बने ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।