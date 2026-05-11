Infra News: अलवर-बहरोड़ स्टेट हाईवे पर सफर होगा सुरक्षित, 53 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी

राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्टेट हाईवे 14 के मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 53 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इस बजट से हाईवे के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत, ब्लैक स्पॉट्स का उपचार, सड़क चौड़ीकरण, जल निकासी व्यवस्था और आबादी क्षेत्रों में सीसी सड़क निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे।