11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Success Story: घर-घर जाकर ट्यूशन पढ़ाया, सिलाई की और अब इस बिजनेस ने बदली किस्मत, अलवर में सिर्फ ₹850 से किया था शुरू

Rajasthan: अलवर की लता विनय जैन ने संघर्षों के बीच हार मानने के बजाय मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। मात्र ₹850 से शुरू किए गए टिफिन सेंटर ने आज उन्हें सफल व्यवसायी बना दिया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Akshita Deora

May 11, 2026

Success Story

लता विनय जैन (फोटो: पत्रिका)

Business-Woman Motivational Story: कुछ कहानियां सिर्फ सफलता तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल बन जाती हैं। अलवर शहर के सूर्यनगर निवासी लता विनय जैन की कहानी भी ऐसी ही प्रेरणादायक यात्रा है। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में हार मानने के बजाय अपने हौसले को ताकत बनाया और आज खुद का सफल पीजी व्यवसाय चला रही हैं।

घर-घर जाकर पढ़ाया ट्यूशन

लता ने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे। जब उनका बेटा कार्तिक सिर्फ 3 साल का था, तब घर और बच्चे की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने घर-घर जाकर ट्यूशन पढ़ाया। इसके साथ ही सिलाई का काम किया और नौकरी भी की।

लता बताती हैं कि उस समय हर दिन नई चुनौती लेकर आता था लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे-धीरे उन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से आगे बढ़ने का रास्ता बनाया।

बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस आईडिया

जब बेटा 11वीं कक्षा में पहुंचा, तब वह आईआईटी की तैयारी के लिए कोसी से अलवर आया और पीजी में रहने लगा। बाहर का खाना खाने से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। बेटे की देखभाल के लिए लता भी अलवर आ गईं ।

यहीं से उनके मन में नया विचार आया । उन्होंने महसूस किया कि घर से दूर रहने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत मां के हाथ के खाने और परिवार जैसे माहौल की होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने टिफिन सेंटर शुरू करने का फैसला लिया ।

सिर्फ ₹850 से की थी शुरुआत

लता ने मात्र ₹850 से अपने टिफिन सेंटर की शुरुआत की । शुरुआत में कई आर्थिक परेशानियां और चुनौतियां सामने आईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे-धीरे बच्चों का भरोसा बढ़ता गया और उनका काम आगे बढ़ने लगा ।

आज लता अलवर में सफलतापूर्वक पीजी चला रही हैं। उनका बेटा बीटेक कर चुका है और परिवार ने अपना घर भी बना लिया है । लता कहती हैं कि पति विनय जैन और बेटे के सहयोग ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी । उनकी कहानी आज कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है ।

ये भी पढ़ें

LPG New Rule: गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम, बड़ी संख्या में कटेंगे कनेक्शन; इन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी सब्सिडी
कोटा
Jodhpur gas cylinder issue, commercial LPG for weddings, Rajasthan ration department, wedding gas supply system, LPG cylinder shortage Rajasthan, Jodhpur control room gas, commercial cylinder allocation, marriage event gas supply, Rajasthan local news, LPG distribution system, wedding arrangements Rajasthan, gas agency supply Jodhpur, Rajasthan administration news, LPG policy update, Jodhpur latest news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 May 2026 09:00 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Success Story: घर-घर जाकर ट्यूशन पढ़ाया, सिलाई की और अब इस बिजनेस ने बदली किस्मत, अलवर में सिर्फ ₹850 से किया था शुरू

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar New Underpass: 8 घंटे… 8 इंजीनियरों की टीम और 100 से ज्यादा श्रमिक, अंडरपास बनते ही खिल उठे लोगों के चेहरे

Alwar Kali Mori Underpass construction update
अलवर

Rajasthan: 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स से बदलेगी इन तीन जिलों की तस्वीर, एक्सप्रेस-वे से औद्योगिक हब तक, केंद्रीय मंत्री ने ली बैठक

alwar Meeting
अलवर

Success Story: ‘तुझे तो बहीखाता भी नहीं आता’, इसी ताने को बनाया ताकत, अलवर का बेटा बना IFS अफसर

raunak ifs officer
अलवर

Alwar News : एक्सप्रेस-वे पर चढ़ाई बाइक, वाहन ने मारी टक्कर, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी की मौत

laxmangarh expressway bike accident
अलवर

जिला एथलेटिक्स संघ के चुनाव निर्विरोध: पुलकित जैन अध्यक्ष व धारा यादव सचिव निर्वाचित

alwar
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.