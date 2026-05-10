Alwar News : एक्सप्रेस-वे पर चढ़ाई बाइक, वाहन ने मारी टक्कर, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी की मौत

हादसे की सूचना मिलने पर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के के बाद परिजनों के सुपर्द कर दिया। परिजनों ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से टक्कर मारकर भागने वाले वाहन चालक की तलाश कर रही है। मृतक योगेंद्र अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था और पूरे परिवार का एकमात्र सहारा था।