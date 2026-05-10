अलवर के विकास को रफ्तार: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ली हाई-लेवल बैठक, 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर हुआ मंथन

बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु आवंटित करीब 10 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य रहे। अलवर, खैरथल-तिजारा व कोटपूतली क्षेत्र के करीब 10 हजार करोड़ रूपये के डेवलपमेंट के कई बड़े प्रोजेक्ट्स फिलहाल प्रक्रिया में हैं। भूपेंद्र यादव ने बारी-बारी से हर प्रोजेक्ट की फाइल देखी और उनमें आ रही तकनीकी या प्रशासनिक बाधाओं को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विकास कार्यों को तय समय (टाइमलाइन) के भीतर पूरा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, ताकि जनता को इनका लाभ जल्द मिल सके।