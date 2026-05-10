अलवर शहर से जुड़ेगा पटरी पार एरिया, आज 10 घंटे चलेगा अंडरपास का काम; इन 11 ट्रेनों का बदला रूट

काली मोरी अंडरपास के लिए शनिवार को रेलवे व पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर दिनभर डटे रहे। रेल ट्रैक के दोनों ओर खुदाई की गई। अंडरपास की गहराई करीब 10 से 15 फीट होगी। काली मोरी अंडरपास के साथ खैरथल से बांदीकुई के बीच में भी कुछ अंडरपास के कार्य होंगे। ऐसे में एक साथ रेलवे ने इस मार्ग पर ब्लॉक लिया है, जो रात 8 बजे तक रहेगा। बताया जा रहा है कि जैसे ही अंडरपास के लिए बक्से फिट हो जाएंगे। उसके बाद रेलवे ट्रैक की जांच कर रेल यातायात को हरी झंडी देगा।