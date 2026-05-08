पुलिस अधिकारी ने पेश की इंसानियत की मिसाल, अपने घर से करवाई दो गरीब बेटियों की शादी

अपनी इस पहल पर बेहद विनम्रता से बात करते हुए भगवान सहाय मीना ने कहा कि जरूरतमंद बेटियों की मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारे एक छोटे से प्रयास से किसी दुखी परिवार के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो उनके लिए इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। एक पुलिस अधिकारी की यह संवेदनशीलता अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह शादी मानवता, अपनापन और सामाजिक जिम्मेदारी का ऐसा संदेश है, जो आने वाले लंबे समय तक लोगों के दिलों में प्रेरणा बनकर जिंदा रहेगा।