शादी से पहले और प्रेग्नेंसी में एक जांच बचा सकती है आपके बच्चे की जान, जानिए थैलेसीमिया से जुड़ी हर जरूरी बात

थैलेसीमिया पूरी तरह जेनेटिक बीमारी है। यदि माता या पिता में से किसी एक को थैलेसीमिया है तो बच्चे में माइनर थैलेसीमिया होने की आशंका रहती है। यदि दोनों माता-पिता थैलेसीमिया से प्रभावित हों तो 25 प्रतिशत बच्चों में मेजर थैलेसीमिया होने की संभावना रहती है। ऐसे मामलों में 25 प्रतिशत बच्चे सामान्य तथा 50 प्रतिशत बच्चों में माइनर थैलेसीमिया होने की आशंका रहती है। गर्भावस्था के 10 से 12 सप्ताह के बीच भ्रूण की क्रोनिक विलस सैंपलिंग (सीवीएस) जांच कराई जाती है। यह जांच भ्रूण में जेनेटिक विकारों का पता लगाने के लिए की जाती है।