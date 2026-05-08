Rajasthan: पुलिस थाने पर हमला मामले में बड़ा एक्शन, भाजयुमो का पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कठूमर, धौलागढ़ देवी, रैणी, रामगढ़ और नौगांवा थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। थाने पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। देर शाम यह खबर भी आई कि गोविंदगढ़ थाना प्रभारी को होंठ पर लगी चोट पत्थर से नहीं, बल्कि हाथ में पहने जाने वाले के कड़े से लगी है। इधर, शांतिभंग में गिरफ्तार 28 आरोपियों को शाम को तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया, जहां से सभी को रिहा कर दिया गया। घटना के बाद थाना परिसर में जगह-जगह पत्थर बिखरे नजर आए। फर्श पर खून के निशान दिखाई दिए। रात को ही अलवर से पहुंची एफएसएल और एमओबी की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।