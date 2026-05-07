करंट के खौफ में अटका करोड़ों का पुल: ऊपर से गुजर रही मौत की लाइन, अधूरा रह गया काम 

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल इंजीनियरिंग और सर्वे पर उठ रहा है। यह हाईटेंशन लाइन वहां दशकों से मौजूद है, लेकिन जब इस पुल की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की गई, तब किसी भी अधिकारी या इंजीनियर ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बिना साइट का ठीक से मुआयना किए निर्माण शुरू करवा दिया गया। नतीजा यह है कि जनता का पैसा खर्च होने के बाद भी पिछले एक साल से यह पुल अधूरा खड़ा है। अगर शुरुआत में ही लाइन की ऊंचाई या पुल के डिजाइन पर विचार किया जाता, तो आज यह स्थिति नहीं होती।