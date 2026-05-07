स्वच्छ सर्वेक्षण में फर्जी फीडबैक का खेल! ओटीपी लेकर खुद भर रहे सवालों के जवाब

स्कीम नंबर चार निवासी खेमचंद किसी अन्य काम से नगर निगम कार्यालय पहुंचे। महिला कार्मिक ने उन्हें बूथ पर बुलाया और स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए फीडबैक देने को कहा। खेमचंद ने अपना मोबाइल नंबर बताया। जब उनसे ओटीपी पूछा गया, तो उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि ओपीटी से फर्जीवाड़े होते हैं, मैं बता सकता। हालांकि बूथ पर तैनात महिला कार्मिक उन्हें समझाने में सफल हो गई। ओटीपी भरने के बाद सवालों के जवाब महिला कार्मिक ने ही भर दिए। इस पर खेमचंद ने कहा कि फीडबैक तो मुझसे लेना चाहिए था। इसके बाद खेमचंद ने महिला कार्मिक का अपना मोबाइल फोन ले लिया।