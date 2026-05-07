Milk Price Hike: बढ़ गए दूध के दाम, राजस्थान में इतने रुपए महंगा हुआ सरस डेयरी का स्टैंडर्ड दूध

इन दिनों बाजार में हरी सांगरी 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, जबकि सूखी सांगरी की कीमत 2000 से 2500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। सांगरी तोड़ने का काम भी काफी कठिन होता है क्योंकि खेजड़ी के कांटे हाथों में चुभ जाते हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण इस साल उत्पादन कम रहा है, जिससे कीमतों में तेजी देखी जा रही है। प्राकृतिक और बिना मिलावट होने के कारण सांगरी की मांग लगातार बनी हुई है।