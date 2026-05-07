7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

काली मोरी अंडरपास के लिए रेलवे ने फाइनल कर दी ब्लॉक की तारीख, इस दिन सुबह 10 से रात 8 बजे तक ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

Kali Mori Underpass: राजस्थान के अलवर शहर में काली मोरी अंडरपास के लिए रेलवे ने ब्लॉक की तिथि 10 मई फाइनल कर दी है। इस दिन सुबह 10 से रात 8 बजे तक ब्लॉक रहेगा। इस दौरान यहां से गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

May 07, 2026

Kali Mori Underpass

काली मोरी अंडरपास के लिए चल रहा काम। फोटो: पत्रिका

अलवर। राजस्थान के अलवर शहर में काली मोरी अंडरपास के लिए रेलवे ने ब्लॉक की तिथि 10 मई फाइनल कर दी है। इस दिन सुबह 10 से रात 8 बजे तक ब्लॉक रहेगा। इस दौरान यहां से गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। विकल्प के आधार पर इन्हें दूसरे रूट से जगह से निकाला जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने काम तेज कर दिया है। बड़ी मशीनों के जरिए बॉक्स लाए गए हैं और खुदाई की जा रही है।

यह अंडरपास काफी समय से अटका हुआ था। क्योंकि रेलवे का ब्लॉक नहीं मिल पा रहा था और दूसरा, पटरी पार एरिया में खातेदारी की जमीन बाधा बनी हुई थी। पीडब्ल्यूडी ने एक मई से इसका काम शुरू कर दिया। बुधवार को यहां बड़ी मशीनें लाई गई और बॉक्स खड़े किए गए। पटरी पार एरिया में खुदाई की गई है। पीडब्ल्यूडी ने एहतियातन काली मोरी वाला मार्ग करीब 500 मीटर तक वन-वे कर दिया है। ऐसे में लोग आराम से निकलें।

अंडरपास के काम की तैयारी जोर-शोर पर

पिछले कई दिनों से अंडरपास के काम की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। अंडरपास में लगने वाले सीमेंट के ब्लॉक बनकर तैयार हैं, जिनको रेलवे ट्रैक के पास रख दिया है और दोनों तरफ लोहे के बड़े गटर लगा दिए गए हैं। अब 10 मई को युद्ध स्तर पर काम कर 8 घंटे में 3 मीटर गहरा अंडरपास तैयार कर वापस ट्रेनों का संचालन सुचारू किया जाएगा। इसके बाद दोनों तरफ यू आकार में बन रहे अंडरपास के शेष काम को पूरा किया जाएगा।

4.47 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा कालीमोरी अंडरपास

कालीमोरी फाटक पर आरयूबी के निर्माण के लिए पहले 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। कार्य शुरू होने के बाद रेलवे, पीडब्ल्यूडी व बिजली निगम ने निर्माण कार्य के लिए 1.47 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की थी। अब कालीमोरी अंडरपास 4.47 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा।

ऐसे लाया गया था प्रस्ताव

ईटाराणा ओवरब्रिज व इसके आसपास कुछ हादसे पटरी पर हुए। इसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी की ओर से काली मोरी पर अंडरपास बनाए जाने को लेकर निर्णय लिया गया था। दिसंबर 2022 में प्रस्ताव बना। पटरी के उस पार बिजली निगम का कार्यालय है। कई कंपनियां हैं और कोङ्क्षचग सेंटर भी संचालित हो रहे हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बना है। हर दिन सैकड़ों छात्रों का पटरी पार कर आना-जाना होता है। क्योंकि ईटाराणा ओवरब्रिज से घूमकर आने में छात्रों को 15 मिनट तक लगते हैं और पटरी पार करने में तीन से चार मिनट लगते हैं।

इनका कहना है

रेलवे से 10 मई के लिए ब्लॉक मिल गया है। बांदीकुई से खैरथल के बीच कई जगह काम होना है। इसमें कालीमोरी अंडरपास भी शामिल है। इसी दिन 50 फीसदी कार्य पूरा हो जाएगा।
-अल्का व्यास, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी के पास बन रहा है नया ‘शहर’, सैकड़ों हेक्टेयर भूमि रीको को सौंपी
बाड़मेर
Pachpadra Refinery Update News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 May 2026 07:29 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / काली मोरी अंडरपास के लिए रेलवे ने फाइनल कर दी ब्लॉक की तारीख, इस दिन सुबह 10 से रात 8 बजे तक ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरिस्का की ‘जान’ दो बाघिन, इनकी अठखेलियां पर्यटकों को लुभा रही

अलवर

Alwar News: पिता ने अपने ही 6 साल के बेटे को जहर देकर मारा, पत्नी की हर निशानी मिटाना चाहता था, उम्रकैद की सजा

Court Judgement
अलवर

अलवर में बम की धमकी से मचा हड़कंप: पासपोर्ट ऑफिस और मिनी सचिवालय को उड़ाने का आया मेल, खाली कराए गए दफ्तर

अलवर

कोटपूतली-बहरोड़: ACB की कार्रवाई, 40 हजार रुपये रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार

अलवर

बानसूर पुलिस की बड़ी कामयाबी: ठेकेदार हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा, दिल्ली से 5 आरोपी गिरफ्तार

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.