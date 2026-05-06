सरिस्का की ‘जान’ दो बाघिन, इनकी अठखेलियां पर्यटकों को लुभा रही

इसी तरह एसटी-19 ने दो बार मां बनी है। पहली बार वर्ष 2023 में दो शावकों को जन्म दिया और उसके बाद जून, 2025 में चार शावक जन्में। इसकी टेरेटरी बफर रेंज बरेली बाड़ी में है। इसके चार शावक आए दिन पर्यटकों का मनोरंजन कर रहे हैं। इनकी साइटिंग से सरिस्का का खजाना भी भर रहा है। वर्तमान में इनके शावक तालाबों के आसपास नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे बाघ-बाघिन गर्मी के कारण कम दिखाई दे रहे हैं। इनके एरिया में भी बाघ एसटी 18 का आना-जाना रहता है। सरिस्का के रिटायर्ड सहायक वन संरक्षक विनोद शर्मा ने बताया कि यह दोनों बाघिन सरिस्का में पूरी तरह सक्रिय हैं। पर्यटकों को हर दिन नजर आती हैं।