बानसूर पुलिस की बड़ी कामयाबी: ठेकेदार हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा, दिल्ली से 5 आरोपी गिरफ्तार

बुधवार सुबह बानसूर थाने में कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस अधीक्षक (SP) सतवीर सिंह ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दो दिन पूर्व निर्माणाधीन अस्पताल में एसी फिटिंग का काम करने वाले फलोदी निवासी ठेकेदार राम सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की दो विशेष टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने तकनीकी साक्ष्य और सूचनाओं के आधार पर आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया।