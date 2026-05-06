अलवर में अब AI संभालेगा ट्रैफिक की कमान, भूगोर तिराहे पर ट्रायल सफल

राजस्थान के अलवर शहर की सड़कों पर अब यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है। शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित 'स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' का ट्रायल सफल हो गया है। हाल ही में भूगोर तिराहे पर मशीन लगाकर इसका परीक्षण किया गया, जिसमें यह सिस्टम वाहनों की ट्रैकिंग और हाई-स्पीड नंबर प्लेट कैप्चर करने में पूरी तरह खरा उतरा है।