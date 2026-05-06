6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर में अब AI संभालेगा ट्रैफिक की कमान, भूगोर तिराहे पर ट्रायल सफल

राजस्थान के अलवर शहर की सड़कों पर अब यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है। शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित 'स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' का ट्रायल सफल हो गया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

May 06, 2026

भूगोर तिराहे पर लगाए गए सेंसर आधारित कैमरे

राजस्थान के अलवर शहर की सड़कों पर अब यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है। शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित 'स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' का ट्रायल सफल हो गया है। हाल ही में भूगोर तिराहे पर मशीन लगाकर इसका परीक्षण किया गया, जिसमें यह सिस्टम वाहनों की ट्रैकिंग और हाई-स्पीड नंबर प्लेट कैप्चर करने में पूरी तरह खरा उतरा है।

यह सिस्टम मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की तर्ज पर काम करेगा। यूआईटी (UIT) के अनुसार, इस महीने के अंत तक इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। पहले चरण में जेल सर्किल से लेकर कटीघाटी तक के मार्ग को इस स्मार्ट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है।

ट्रायल में नंबर प्लेट पर रही पैनी नजर

यूआईटी सचिव स्नेहल नाना के अनुसार भूगोर तिराहे पर किए गए ट्रायल के दौरान एआई कैमरों की क्षमता को परखा गया। इस सिस्टम ने न केवल तेज रफ्तार वाहनों को ट्रैक किया, बल्कि उनकी नंबर प्लेट को भी स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया।

यातायात पुलिस ने सिस्टम की कार्यक्षमता को देखते हुए इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़ने की मांग की है। इसके लिए यूआईटी ने संबंधित कंपनी को पत्र लिखकर जरूरी बदलाव करने को कहा है ताकि अलवर की सड़कों को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

सिस्टम के 3 बड़े फायदे: सुरक्षा से लेकर सुविधा तक

ऑटोमेटिक चालान: रेड लाइट जंप करना, ओवरस्पीडिंग या बिना हेलमेट गाड़ी चलाना अब महंगा पड़ेगा। एआई कैमरे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तकनीक से नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर सीधा चालान काटेंगे।

अपराध पर लगाम: संदिग्ध वाहनों की रियल-टाइम ट्रैकिंग होने से शहर में होने वाली आपराधिक गतिविधियों और वाहन चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा।

जाम से मुक्ति: इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सेंसर और डेटा एनालिसिस के जरिए यह सिस्टम ट्रैफिक के दबाव को खुद मैनेज करेगा, जिससे चौराहों पर बेवजह जाम नहीं लगेगा।

इमरजेंसी में बनेगा 'ग्रीन कॉरिडोर'

इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसका 'इमरजेंसी रिस्पॉन्स' मोड है। अगर सड़क पर कोई एम्बुलेंस या दमकल की गाड़ी आती है, तो सिस्टम उसे तुरंत ट्रैक कर लेगा। उन वाहनों को प्राथमिकता देने के लिए यह खुद-ब-खुद सिग्नल को ग्रीन कर 'ग्रीन कॉरिडोर' बना देगा, जिससे कीमती जान बचाई जा सकेगी।

स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगने के बाद अलवर न केवल आधुनिक शहरों की कतार में खड़ा होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आने की उम्मीद है। अब बस इंतजार है इसके पूरी तरह शुरू होने का, जिसके बाद सड़कों पर पुलिस के बजाय 'एआई' की नजर होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 May 2026 11:45 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में अब AI संभालेगा ट्रैफिक की कमान, भूगोर तिराहे पर ट्रायल सफल

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

12 हजार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता अटका, ये है वजह 

अलवर

अलवर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में स्टाफ संकट, 146 में से 97 पैरामेडिकल पद खाली

अलवर

जज आत्महत्या मामला: पिता बोले- काश…मैंने उस दिन ‘हां’ न कहा होता, अब तो उम्रभर का पछतावा

Judge Aman Sharma Suicide Case
अलवर

Alwar News: ‘एक महिला अपने पति को मरता हुआ देख रही थी’, जज अमन शर्मा सुसाइड केस में पिता का खुलासा

Judge Aman Sharma suicide case
अलवर

Alwar: एक नल कनेक्शन के लिए बुलानी पड़ी भारी पुलिस फोर्स

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.