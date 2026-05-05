Alwar: एक नल कनेक्शन के लिए बुलानी पड़ी भारी पुलिस फोर्स

जलदाय विभाग के अनुसार सड़क निर्माण के दौरान पुराना कनेक्शन कट गया था। विभाग ने पहले भी इसे जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन स्थानीय लोगों के भारी विरोध के कारण सफलता नहीं मिली। आखिरकार मामला जिला कलेक्टर के पास पहुंचा, जिनके स्पष्ट आदेश के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी की गई। फिलहाल, पुलिस की मौजूदगी में कनेक्शन तो जुड़ गया है। लेकिन कॉलोनी में तनाव का माहौल बरकरार है। मोहल्ले के लोग इसे प्रशासनिक तानाशाही बता रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार ने एक साल बाद पानी मिलने पर राहत की सांस ली है।