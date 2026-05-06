12 हजार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता अटका, ये है वजह 

अकेले अलवर जिले की बात करें तो यहाँ 12,000 से अधिक युवा इस योजना के तहत पंजीकृत हैं। पोर्टल बंद होने का सबसे बड़ा नुकसान उन युवाओं को हो रहा है जिनका मासिक सत्यापन (Verification) होना था। बिना सत्यापन के भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती है। वहीं, जो नए स्नातक युवा योजना से जुड़ना चाहते थे, वे पोर्टल न खुलने के कारण आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं।