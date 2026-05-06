अलवर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में स्टाफ संकट, 146 में से 97 पैरामेडिकल पद खाली

अस्पताल में चार ठेका कंपनियों के जरिए 650 से अधिक कर्मचारी विभिन्न सेवाएं संभाल रहे हैं। इनमें लैब टेक्नीशियन, नर्सिंगकर्मी, सफाईकर्मी सहित अन्य आवश्यक स्टाफ शामिल हैं। अस्पताल के दंत रोग विभाग में दो डेंटल टेक्नीशियन कार्यरत हैं, जबकि 15 लैब टेक्नीशियन और एक लैब असिस्टेंट सेवाएं दे रहे हैं।



ब्लड बैंक में एक काउंसलर तैनात है। इसके अलावा 6 इलेक्ट्रिशियन, 6 प्लंबर, एक गार्डनर, एक टेलर, 12 ड्राइवर, 6 एलडीसी और 42 गार्ड भी ठेका प्रणाली के तहत कार्य कर रहे हैं। अस्पताल में 3-3 लिफ्ट ऑपरेटर और ट्रॉलीमैन, 20 फार्मासिस्ट तथा 8 ऑक्सीजन ऑपरेटर भी शामिल हैं। नर्सिंग व्यवस्था की बात करें तो 100 से अधिक नर्सिंगकर्मी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि स्वीकृत पद 87 ही हैं। यानि स्वीकृत संख्या से करीब 13 अधिक नर्सिंगकर्मी कार्यरत हैं।