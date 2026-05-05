Alwar News: ‘एक महिला अपने पति को मरता हुआ देख रही थी’, जज अमन शर्मा सुसाइड केस में पिता का खुलासा

अलवर। राजस्थान के अलवर निवासी न्यायाधीश अमन शर्मा के दिल्ली में आत्महत्या करने के मामले में परिवार अब भी गहरे सदमे में है। न्यायाधीश अमन के पिता और वरिष्ठ वकील प्रेम कुमार शर्मा ने पूरे घटनाक्रम को लेकर कई गंभीर बातें सामने रखी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री दिल्ली में ही रहती है और उसे अमन के घरेलू विवाद की जानकारी थी, लेकिन अमन ने उसे इस बारे में अधिक कुछ बताने से मना कर रखा था। अमन अपने माता-पिता से घरेलू बातें कम साझा करता था, जबकि अपनी बहन से वह लगभग हर बात करता था। बावजूद इसके, किसी को अंदाजा नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा।