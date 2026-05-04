जज सुसाइड केस: पिता बोले-जो दोषी है, उन्हें छोडूंगा नहीं, इलाज करूंगा

अमन की बहन के ससुर राजेश ने बताया कि पारिवारिक कलह से परेशान होकर अमन से आत्महत्या की है। अमन और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस पर उन्होंने बाथरूम में जाकर एक मई की रात आत्महत्या कर ली थी। पिछले दो महीने से वह मानसिक तनाव में था। आत्महत्या से एक दिन पहले पिता को फोन किया और कहा कि यह मेरी आखिरी कॉल है। इसके बाद पिता खुद ही गाड़ी चलाकर दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उसके पिता के साथ पत्नी ने दुर्व्यवहार किया और वह सहन नहीं कर सका।