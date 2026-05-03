पहले 11 साल की नेशनल प्लेयर तुलिका… अब 12 साल की छवि की मौत, 8 महीने पुराने हादसे की याद ताजा

अलवर में हुए इस हादसे ने लोगों को अगस्त-2025 में मन्नी का बड़ पर हुए दर्दनाक हादसे की याद दिला दी। उस दिन बाइक की टक्कर से ई-रिक्शा पलटने से ताइक्वांडो की होनहार खिलाड़ी तुलिका की मौत हो गई थी। तुलिका वह अपनी मां के साथ स्पोर्ट्स क्लास जॉइन कर घर लौट रही थी। शनिवार को 7वीं कक्षा की छात्रा 12 साल की छवि ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। इत्तेफाक से तुलिका और छवि दोनों ई-रिक्शे पर सवार थीं। इन दोनाें हादसों में कई समानताएं हैं। बस तारीख अलग-अलग है। छवि की मौत शनिवार को स्कीम 10, जैन मंदिर मोड़ पर उस वक्त हुई, जब वह ई-रिक्शा से अपनी बहन के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। जिस ई-रिक्शा पर छवि और उसकी बहन सवार थीं, उसे एक कार चालक ने टक्कर मार दी।