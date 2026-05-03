अलवर में ‘वर्ल्ड लाफ्टर डे’ की धूम: ठहाकों से गूंजा कंपनी बाग

मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी एवं लाफ्टर क्लब के संस्थापक डॉ. एस.सी. मित्तल ने सभी को बधाई देते हुए बताया कि हंसी के अध्ययन को 'जेलोटोलोजी' कहा जाता है। उन्होंने कहा, "इस वर्ष का विषय 'हंसी के माध्यम से विश्व शांति' रखा गया है। लाफ्टर योग शरीर में एंड्रोफ्रींन नामक प्राकृतिक हार्मोन का उत्पादन करता है, जो न केवल दर्द में राहत देता है बल्कि रक्त प्रवाह को बढ़ाकर हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी सिद्ध होता है।"