रिटायर्ड फौजी हत्या मामला: जिस दोस्त पर किया भरोसा, उसी ने पत्नी के सामने घोंटा गला; भाभी को लेकर बहन का चौंकाने वाला खुलासा

उर्मिला के अनुसार मनोज और दीपिका के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी। मनोज सप्ताहांत में ही घर आता था। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपिका ने एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया था और वापस मांगने पर बेटे के साथ मिलकर मारपीट की थी। पड़ोसियों ने भी इस तरह की घटनाएं देखे जाने की बात कही है। वहीं दीपिका का कहना है कि मनोज शराब पीकर मारपीट करता था और घटना वाले दिन भी झगड़ा उसी ने शुरू किया था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और फरार देवेश की तलाश में टीमें जुटी हैं।