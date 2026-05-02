कोटा के किसानों को मिल सकता है गांधी सागर बांध का पानी, मध्यप्रदेश पहुंचे मंत्री मदन दिलावर, मिला आश्वासन

बैठक के दौरान दिलावर ने सिलावट को बताया कि कोटा जिले का रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र डार्क जोन में शामिल है, जहां भूमिगत जल स्रोतों की भारी कमी है। इसके कारण क्षेत्र की हजारों हेक्टेयर भूमि लंबे समय से असिंचित बनी हुई है। वर्तमान में करीब 2 हजार हेक्टेयर भूमि के लिए भी कोई प्रभावी सिंचाई योजना तैयार नहीं हो पाई है, क्योंकि पर्याप्त जल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। इससे किसानों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है और कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है।