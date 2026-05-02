यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मोइजुद्दीन को ग्राम पंचायत प्रशासक पद से हटाने के आदेश जारी, पहले भी हुई थी कार्रवाई

ग्राम पंचायत बनियानी, पंचायत समिति लाडपुरा, जिला कोटा के वर्ष 2021 से 2026 तक के सफाई कार्यों से संबंधित प्रकरण की जांच की गई थी। इस जांच रिपोर्ट में यूथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोइजुद्दीन को दोषी पाया। विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा द्वारा ये रिपोर्ट विभाग को भेजी थी जिसके आधार पर मोइजुद्दीन को दोषी मानते हुए उन्हें पद से हटा दिया।