University of Kota: विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री का सीधा संवाद, विदेशी भाषा कौशल पर दिया जोर

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि राजस्थान सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि यह समझौता राज्य के विद्यार्थियों को जापानी, जर्मन, फ्रेंच, कोरिया , स्पिनिस और अंग्रेजी अन्य विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इससे न केवल उनके संचार कौशल में सुधार होगा, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने आगे कहा कि आज के दौर में भाषा कौशल केवल एक अतिरिक्त योग्यता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस पहल को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें।