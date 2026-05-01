Rajasthan Temple: 300 साल पुराना चमत्कारी मंदिर: भक्त लिखते हैं चिट्ठी, पुजारी भगवान को सुनाते हैं!

Unique Temple Of Rajasthan: कोटा शहर के किशोरपुरा गेट पर स्थित 300 साल पुराने भगवान नृसिंह मंदिर में भक्तों की मनोकामनाएं एक अनूठे तरीके से पूरी होने की उम्मीद में लगाई जाती हैं। यहां भक्त अपनी समस्याओं और इच्छाओं को एक पर्ची पर लिखकर छोड़ जाते हैं, जिसे मंदिर के पुजारी स्वयं भगवान को सुनाते हैं। यह मंदिर सदियों से कोटा के रक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त है।