Kota City Mall Fire: सामने आया सिटी मॉल में लगी भीषण आग का कारण, करोड़ों का नुकसान, अब इतने दिन बंद रहेगा मॉल

Kota City Mall Massive Fire Update: कोटा शहर में झालावाड़ रोड पर सिटी मॉल में आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जिस फ्लोर पर आग लगी, वहां विद्युत पैनल था, इसके अलावा कई एयर कंडीशनर भी लगे थे। ऐसे में आग विद्युत पैनल या एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट से लगी, जो शोरूम में प्लास्टिक, फोम व कपड़े के खिलौनों से तेजी से फैली। परफ्यूम रैक के चपेट में आने के बाद एक के बाद एक सैंकड़ों परफ्यूम की शीशियों से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।