70% दिव्यांग सावन कुमार का जज्बा: मजदूर पिता के बेटे ने JEE Main में हासिल किया 99.14 परसेंटाइल

सावन ने जेईई मेन 2026 में 99.14 परसेंटाइल स्कोर किया है और अब जेईई-एडवांस्ड के लिए तैयारी कर रहा है। सावन ने बताया कि जब मात्र दो वर्ष का था तब पोलियो से ग्रस्त हो गया था। इस कारण दोनों पैरों में लगभग 70 प्रतिशत लोकोमोटर डिसएबिलिटी विकसित हो गई। जिससे चलने में कठिनाई होती है। लेकिन उसने इस शारीरिक स्थिति को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया।