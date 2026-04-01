JEE Main 2026 Result: कोटा के छात्र कबीर छिल्लर ने जेईई परीक्षा में किया टॉप, 300 में से 300 अंक प्राप्त कर हासिल की पहली रैंक

जेईई मेन परीक्षा में शिफ्टों की संख्या कम होने के बावजूद भी 100 परसेंटाईल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 24 से बढ़कर 26 हो गई है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि पिछले 6 वर्षों में जनरल कैटेगरी के लिए सर्वाधिक क्वालीफाइंग कटऑफ वर्ष 2024 में थी। परीक्षा परिणाम के साथ ही जेईई एडवांस्ड 2026 की क्वालीफाइंग कटऑफ भी जारी कर दी गई है।