Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों व चना मंदा

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 50 हजार कट्टे रही। गेहूं में 20 रुपए, सोयाबीन में 100 रुपए, सरसों में 100 रुपए तथा चना में 50 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 4,400 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 17,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। बेस्ट क्वालिटी लहसुन में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल के भावों में मामूली नरमी रही।