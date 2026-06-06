Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों व चना मंदा

भामाशाहमंडी धान से अटी हुई है और इनसेट में निर्यात के लिए एक कारखाने में पड़ा बासमती चावल (फोटो: पत्रिका)
भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 50 हजार कट्टे रही। गेहूं में 20 रुपए, सोयाबीन में 100 रुपए, सरसों में 100 रुपए तथा चना में 50 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 4,400 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 17,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। बेस्ट क्वालिटी लहसुन में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल के भावों में मामूली नरमी रही।
|जिंस
|भाव
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2300 - 2400
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2400 - 2525
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2520 - 2575
|धान सुगंधा
|2800 - 3201
|धान (1509)
|3400 - 3650
|धान (1847)
|3200 - 3601
|धान (1718-1885)
|3800 - 4000
|धान (पूसा-1)
|3000 - 3800
|धान (1401-1886)
|3600 - 3850
|धान दागी
|1500 - 3000
|सोयाबीन
|6000 - 6600
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|6600 - 6881
|सरसों
|7000 - 7600
|अलसी
|8000 - 9050
|ज्वार शंकर
|1700 - 2300
|ज्वार सफेद
|2800 - 5000
|बाजरा
|1800 - 2050
|मक्का लाल
|1700 - 1900
|मक्का सफेद
|1600 - 2200
|जौ नया
|2100 - 2450
|तिल्ली
|7000 - 8500
|मैथी नई
|5800 - 6600
|धनिया बादामी
|11000 - 11400
|धनिया ईगल
|11500 - 12000
|धनिया रंगदार
|13000 - 14500
|मूंग
|6000 - 7400
|उड़द
|4500 - 6800
|चना
|5200 - 5550
|चना मौसमी नया
|5100 - 5500
|चना पेप्सी
|5100 - 5601
|चना डंकी पुराना
|4000 - 4600
|चना काबुली
|5500 - 7000
|ब्रांड/तेल
|भाव (रु.)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2650
|चंबल
|2610
|सदाबहार
|2480
|लोकल रिफाइंड
|2390
|दीप ज्योति
|2500
|सरसों स्वास्तिक
|2800
|अलसी तेल
|2560
|ब्रांड
|भाव (रु.)
|ट्रक
|3250
|कोटा स्वास्तिक
|2825
|सोना सिक्का
|3200
|कटारिया गोल्ड
|2840
|ब्रांड
|भाव (रु.)
|स्कूटर
|2100
|अशोका
|2100
|वस्तु
|भाव
|चीनी
|4350 - 4400 रु. प्रति क्विंटल
|बासमती चावल
|8500 - 9500 रु. प्रति क्विंटल
|मूंग दाल
|9000 - 9500 रु. प्रति क्विंटल
|मोगर
|10000 - 10500 रु. प्रति क्विंटल
|चना दाल
|6600 - 6800 रु. प्रति क्विंटल
|तुअर दाल
|10000 - 13000 रु. प्रति क्विंटल
|ब्रांड
|भाव (रु.)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
कोटा। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 2,500 रुपए प्रति किलो घटकर 2,51,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं जेवराती सोना 800 रुपए गिरकर 1,50,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,51,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
|श्रेणी
|भाव (रु. प्रति 10 ग्राम)
|गोल्ड (24 कैरेट) (99.5)
|150800
|गोल्ड (22 कैरेट)
|139630
|गोल्ड (20 कैरेट)
|131130
|गोल्ड (18 कैरेट)
|120640
|गोल्ड (14 कैरेट)
|106197
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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