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Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों व चना मंदा

लहसुन के भाव 4,400 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 17,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। बेस्ट क्वालिटी लहसुन में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल के भावों में मामूली नरमी रही।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jun 06, 2026

Kota-Mandi

भामाशाहमंडी धान से अटी हुई है और इनसेट में निर्यात के लिए एक कारखाने में पड़ा बासमती चावल (फोटो: पत्रिका)

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 50 हजार कट्टे रही। गेहूं में 20 रुपए, सोयाबीन में 100 रुपए, सरसों में 100 रुपए तथा चना में 50 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 4,400 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 17,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। बेस्ट क्वालिटी लहसुन में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल के भावों में मामूली नरमी रही।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
गेहूं नया मिल लस्टर2300 - 2400
गेहूं एवरेज टुकड़ी2400 - 2525
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2520 - 2575
धान सुगंधा2800 - 3201
धान (1509)3400 - 3650
धान (1847)3200 - 3601
धान (1718-1885)3800 - 4000
धान (पूसा-1)3000 - 3800
धान (1401-1886)3600 - 3850
धान दागी1500 - 3000
सोयाबीन6000 - 6600
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी6600 - 6881
सरसों7000 - 7600
अलसी8000 - 9050
ज्वार शंकर1700 - 2300
ज्वार सफेद2800 - 5000
बाजरा1800 - 2050
मक्का लाल1700 - 1900
मक्का सफेद1600 - 2200
जौ नया2100 - 2450
तिल्ली7000 - 8500
मैथी नई5800 - 6600
धनिया बादामी11000 - 11400
धनिया ईगल11500 - 12000
धनिया रंगदार13000 - 14500
मूंग6000 - 7400
उड़द4500 - 6800
चना5200 - 5550
चना मौसमी नया5100 - 5500
चना पेप्सी5100 - 5601
चना डंकी पुराना4000 - 4600
चना काबुली5500 - 7000

खाद्य तेलों के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/तेलभाव (रु.)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2650
चंबल2610
सदाबहार2480
लोकल रिफाइंड2390
दीप ज्योति2500
सरसों स्वास्तिक2800
अलसी तेल2560

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रु.)
ट्रक3250
कोटा स्वास्तिक2825
सोना सिक्का3200
कटारिया गोल्ड2840

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रु.)
स्कूटर2100
अशोका2100

अन्य प्रमुख भाव

वस्तुभाव
चीनी4350 - 4400 रु. प्रति क्विंटल
बासमती चावल8500 - 9500 रु. प्रति क्विंटल
मूंग दाल9000 - 9500 रु. प्रति क्विंटल
मोगर10000 - 10500 रु. प्रति क्विंटल
चना दाल6600 - 6800 रु. प्रति क्विंटल
तुअर दाल10000 - 13000 रु. प्रति क्विंटल

देसी घी के भाव (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रु.)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

कोटा सर्राफा भाव : चांदी व सोने में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 2,500 रुपए प्रति किलो घटकर 2,51,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं जेवराती सोना 800 रुपए गिरकर 1,50,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,51,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव

श्रेणीभाव (रु. प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड (24 कैरेट) (99.5)150800
गोल्ड (22 कैरेट)139630
गोल्ड (20 कैरेट)131130
गोल्ड (18 कैरेट)120640
गोल्ड (14 कैरेट)106197

(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Updated on:

06 Jun 2026 12:03 am

Published on:

06 Jun 2026 12:00 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों व चना मंदा

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