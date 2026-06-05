कोटा में ACB का बड़ा ट्रैप : नामांतरण के बदले रिश्वत लेते केडीए का लिपिक और संविदा कर्मी गिरफ्तार

एसीबी के उप अधीक्षक अनीश अहमद के अनुसार, आरकेपुरम क्षेत्र में एक मकान और भूखंड का नामांतरण कराने के लिए परिवादी से कुल 50 हजार रुपये रिश्वत मांगी गई थी। आरोप है कि 20 हजार रुपये पहले ही लिए जा चुके थे, जबकि शेष राशि में से 15 हजार रुपये लेते समय दोनों आरोपी एसीबी के जाल में फंस गए। मामले में आगे की जांच जारी है और रिश्वतखोरी के पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है।