Rajasthan: समधि ने तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगे 11.68 लाख रुपए, नोटों के बदले सूटकेस में मिले ईंट-पत्थर

खैरथल तिजारा: अंधविश्वास और ज्यादा पैसा कमाने के लालच में ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस बार ठग कोई और नहीं, बल्कि पीड़ित का अपना समधी ही निकला। समधी ने तांत्रिक क्रियाओं और दैवीय शक्तियों के नाम पर अपने ही समधी से 11.68 लाख रुपए ठग लिए। जब एक महीने बाद पीड़ित ने पैसों से भरा सूटकेस खोला, तो उसके होश उड़ गए, उसमें नोटों की जगह ईंट-पत्थर भरे हुए थे।