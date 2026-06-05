सिरोही अपहरण कांड: लव मैरिज से नाराज होकर विवाहिता को बीच सड़क से उठाया, पुलिस ने 5 आरोपियों को भेजा जेल

मंडार (सिरोही): राजस्थान के सिरोही जिले में प्रेम-विवाह से नाराज होकर एक विवाहिता का अपहरण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंडार थाना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार रात को पांच नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल (न्यायिक अभिरक्षा) भेज दिया गया।