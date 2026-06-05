सिरोही अपहरण कांड: लव मैरिज से नाराज होकर विवाहिता को बीच सड़क से उठाया, पुलिस ने 5 आरोपियों को भेजा जेल

Sirohi Kidnapping Case (Patrika File Photo)
मंडार (सिरोही): राजस्थान के सिरोही जिले में प्रेम-विवाह से नाराज होकर एक विवाहिता का अपहरण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंडार थाना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार रात को पांच नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल (न्यायिक अभिरक्षा) भेज दिया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बांट गांव के रहने वाले रमेश कुमार चौधरी ने 17 मई को मंडार थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रमेश ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी वर्षा और बहन कस्तूरी के साथ गुजरात से कार द्वारा अपने गांव बांट लौट रहा था।
इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने फिल्मी अंदाज में एक पिकअप और लग्जरी गाड़ी से उनका रास्ता रोक लिया। इन लोगों ने रमेश और उसकी बहन के साथ मारपीट की और वर्षा का जबरन अपहरण करके फरार हो गए।
पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि विवाहिता वर्षा ने अपनी मर्जी से रमेश कुमार के साथ प्रेम विवाह किया था। आरोपी इस शादी से बेहद नाराज थे और इसी गुस्से में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी।
पुलिस ने बुधवार देर रात को कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल पांच मुख्य आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार है।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गुरुवार को पांचों आरोपियों को सिरोही न्यायालय (कोर्ट) में पेश किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दे दिए।
मंडार थाना पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। घटना में शामिल अन्य लोगों और पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है।
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