5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

सिरोही अपहरण कांड: लव मैरिज से नाराज होकर विवाहिता को बीच सड़क से उठाया, पुलिस ने 5 आरोपियों को भेजा जेल

15 दिन पहले बांट में विवाहिता के अपहरण मामले में मंडार थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में नामजद पांच लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मंडार पुलिस ने बताया, बांट निवासी रमेश कुमार चौधरी ने 17 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Arvind Rao

Jun 05, 2026

Sirohi Kidnapping Case

Sirohi Kidnapping Case (Patrika File Photo)

मंडार (सिरोही): राजस्थान के सिरोही जिले में प्रेम-विवाह से नाराज होकर एक विवाहिता का अपहरण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंडार थाना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार रात को पांच नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल (न्यायिक अभिरक्षा) भेज दिया गया।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बांट गांव के रहने वाले रमेश कुमार चौधरी ने 17 मई को मंडार थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रमेश ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी वर्षा और बहन कस्तूरी के साथ गुजरात से कार द्वारा अपने गांव बांट लौट रहा था।

इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने फिल्मी अंदाज में एक पिकअप और लग्जरी गाड़ी से उनका रास्ता रोक लिया। इन लोगों ने रमेश और उसकी बहन के साथ मारपीट की और वर्षा का जबरन अपहरण करके फरार हो गए।

प्रेम विवाह से नाराज थे आरोपी

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि विवाहिता वर्षा ने अपनी मर्जी से रमेश कुमार के साथ प्रेम विवाह किया था। आरोपी इस शादी से बेहद नाराज थे और इसी गुस्से में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम

पुलिस ने बुधवार देर रात को कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल पांच मुख्य आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार है।

  • डूंगराराम (निवासी: जुझापुरा खेड़ा)
  • नरेश कुमार (निवासी: जुझापुरा खेड़ा)
  • दलाराम (निवासी: जुझापुरा खेड़ा)
  • हाजाराम (निवासी: बांट)
  • सुरेश कुमार (निवासी: बापला, गुजरात)

कोर्ट ने भेजा जेल

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गुरुवार को पांचों आरोपियों को सिरोही न्यायालय (कोर्ट) में पेश किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दे दिए।

मंडार थाना पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। घटना में शामिल अन्य लोगों और पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है।

भीलवाड़ा: तेज आंधी में उड़ी लोहे की चद्दर से कटा गला, पानी पी रहे व्यक्ति की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

ये भी पढ़ें
Bhilwara

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Jun 2026 02:20 pm

Published on:

05 Jun 2026 02:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / सिरोही अपहरण कांड: लव मैरिज से नाराज होकर विवाहिता को बीच सड़क से उठाया, पुलिस ने 5 आरोपियों को भेजा जेल

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sirohi Success Story: 300 घरों के देवनगर गांव का पहला सरकारी सेवक, चेतन ने पहनी फौजी वर्दी, गांव में उत्सव का माहौल

Sirohi Success Story
सिरोही

सिरोही में ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बालिका को कुचला, मौके पर ही मौत, सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने लगाया जाम

sirohi tractor accident
सिरोही

Sirohi Farmers News: बिना ब्याज कर्ज से हो रही मुनाफे की खेती, सिरोही के हजारों किसानों की आय में बढ़ोतरी

Sirohi Farmer Scheme
सिरोही

Bharatmala Project : माउंट आबू को 9 साल से नई सड़क का इंतजार, पर भारतमाला परियोजना फाइलों में है अटकी

Rajasthan Sirohi Mount Abu waiting for new road 9 years Bharatmala project stuck in files
सिरोही

आबूरोड में 43 ग्राम पंचायतों के 87 गांवों के लोग बे-बस, ग्रामीणों को अधिक किराया चुकाने की मजबूरी

Rajasthan Roadways
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.