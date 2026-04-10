फिल्मी अंदाज में खुला अपहरण का राज, राजस्थान के कई जिलों में अलर्ट के बाद दबोचे आरोपी; कछुआ गैंग कनेक्शन आया सामने

उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि अपहृत व्यक्ति कुख्यात कछुआ व उल्लू गैंग से जुड़े हैं। यह गैंग टीवी में मर्करी चिप के नाम पर लोगों को झांसा देकर करीब 25 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी कर चुके है। उन्होंने बताया कि अपहृत राहुल योगी मनोहरपुर, जयपुर, ताराचंद बावरिया भानगढ़, टोडाभीम, कमल मीणा बिलोत, जयपुर और रोहिताश बावरिया भानगढ़, जयपुर को सुरक्षित छुडा लिया। उन्होंने बताया कि ताराचंद बावरिया गैंग का सरगना बताया गया है, जिसके खिलाफ अजमेर, सीकर और जयपुर जिलों के विभिन्न थानों में 10-12 से अधिक मामले दर्ज हैं और वह कई प्रकरणों में वांछित रहा है।