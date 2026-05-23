Tonk News : देवली बस स्टैंड शहर से होगा बाहर! परिवहन निगम ने जिला कलक्टर टोंक को लिखा पत्र

Tonk News : शहर से पहले कृषि उपज मंडी बाहर शिफ्ट हो चुकी है और अब यदि समय रहते व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो रोडवेज बस स्टैंड भी शहर से दूर जा सकता है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2026-27 के तहत देवली में आधुनिक बस स्टैंड निर्माण की कवायद तेज हो गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने जिला कलक्टर टोंक को पत्र भेजकर देवली बाईपास पर नई कृषि उपज मंडी के पास मुख्य सड़क किनारे करीब 7 हजार वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित करने का आग्रह किया है। कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) चांदमल वर्मा की ओर से 14 मई को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वर्तमान नगरपालिका संचालित बस स्टैंड जन सुविधाओं और यातायात संचालन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं रह गया है।