Tonk: 22 दिन… 528 घंटे से बिना बिजली के रह रहे लोग, ग्रामीणों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

टोंक। जिले के रानोली उप तहसील क्षेत्र की मोग्या ढाणी में पिछले 22 दिनों से बिजली कटी हुई है। इस बिजली कटने के विरोध में ग्रामीणों ने रानोली के उपतहसील कार्यालय पर धरना दिया और एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। उन्हें आज शाम तक बिजली सुचारू रूप से चालू होने का आश्वासन मिला है। पिछले कितने ही समय से ग्रामीण धरना और शिकायतें किए जा रहे हैं जिसके बाद भी उनकी नहीं सुनी जा रही थी, जिसके बाद आज एक और बार उन्हें आश्वासन दिया गया की 21 मई की शाम तक बिजली की व्यवस्था कर दी जाएगी। इस बात पर ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। ग्रामीणों का कहना है कि 29 अप्रैल को आई तेज आंधी में ट्रांसफार्मर खंभे समेत उखड़ गया था। इसके बाद से ढाणी की बिजली सप्लाई पूरी तरह बंद पड़ी है।