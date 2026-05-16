Rajasthan : राजस्थान के छोटे शहर के सिद्धांत शर्मा ने रचा इतिहास, कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ चयन

Rajasthan : निवाई राजस्थान के टोंक जिले का एक प्रमुख और ऐतिहासिक शहर है। सपनों को सच करने का जज्बा हो तो निवाई से छोटे शहर की सीमाएं भी अंतरराष्ट्रीय पहचान के रास्ते नहीं रोक पाती। निवाई निवासी सिद्धांत शर्मा ने ऐसा ही कर दिखाया है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित कांस फिल्म फेस्टिवल में उनका चयन हुआ है। फ्रांस में 12 से 23 मई तक आयोजित होने वाले इस भव्य अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में सिद्धांत शर्मा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।